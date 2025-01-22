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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Пенни 1921 года "Тип 1911-1936" (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - Пенни 1921 года "Тип 1911-1936" - цена монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - Пенни 1921 года "Тип 1911-1936" - цена монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: Agora Auctions

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 9,4 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 129,717,999

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал Пенни
  • Год 1921
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1921 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 62403 проданному на аукционе Heritage Auctions за 432 USD. Торги состоялись 12 декабря 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Russiancoin (4)
  • Spink (1)
  • Stack's (4)
  • Tauler & Fau (1)
  • UBS (1)
  • Wójcicki (1)
Великобритания Пенни 1921 на аукционе Stack's - August 22, 2024
Великобритания Пенни 1921 на аукционе Stack's - August 22, 2024
Продавец Stack's
Дата 22 августа 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
Великобритания Пенни 1921 на аукционе Stack's - August 22, 2024
Великобритания Пенни 1921 на аукционе Stack's - August 22, 2024
Продавец Stack's
Дата 22 августа 2024
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 100 USD
Великобритания Пенни 1921 на аукционе Stack's - February 29, 2024
Великобритания Пенни 1921 на аукционе Stack's - February 29, 2024
Продавец Stack's
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 40 USD
Великобритания Пенни 1921 на аукционе Russiancoin - December 7, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 7 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1921 на аукционе Heritage - September 7, 2023
Продавец Heritage
Дата 7 сентября 2023
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1921 на аукционе Russiancoin - August 31, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1921 на аукционе Stack's - August 24, 2023
Великобритания Пенни 1921 на аукционе Stack's - August 24, 2023
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2023
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1921 на аукционе Heritage - August 3, 2023
Продавец Heritage
Дата 3 августа 2023
Сохранность MS63 RB PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1921 на аукционе Russiancoin - June 22, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1921 на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1921 на аукционе Karamitsos - October 23, 2022
Продавец Karamitsos
Дата 23 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Пенни 1921 на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Великобритания Пенни 1921 на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1921 на аукционе Tauler & Fau - September 20, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Пенни 1921 на аукционе Numismatica Ranieri - September 11, 2022
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 11 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Великобритания Пенни 1921 на аукционе Karamitsos - June 13, 2021
Продавец Karamitsos
Дата 13 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Пенни 1921 на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1921 на аукционе Agora - December 8, 2020
Продавец Agora
Дата 8 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Великобритания Пенни 1921 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - August 1, 2020
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 1 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Великобритания Пенни 1921 на аукционе Numismática Leilões - December 18, 2019
Продавец Numismática Leilões
Дата 18 декабря 2019
Сохранность MS62 GENI
Цена
******
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Великобритания Пенни 1921 на аукционе Heritage - July 28, 2019
Великобритания Пенни 1921 на аукционе Heritage - July 28, 2019
Продавец Heritage
Дата 28 июля 2019
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
******
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Великобритания Пенни 1921 на аукционе La Galerie Numismatique - March 22, 2019
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 22 марта 2019
Сохранность XF
Цена
Где купить?
Великобритания Пенни 1921 на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания Пенни 1921 на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания Пенни 1921 на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания Пенни 1921 на аукционе Stack's - January 22, 2025
Продавец Stack's
Дата 22 января 2025
Сохранность MS63 RB NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи Пенни 1921 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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