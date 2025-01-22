Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Пенни 1921 года "Тип 1911-1936" (Великобритания, Георг V)
Фотография: Agora Auctions
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 9,4 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 129,717,999
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал Пенни
- Год 1921
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1921 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 62403 проданному на аукционе Heritage Auctions за 432 USD. Торги состоялись 12 декабря 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AB Philea & Myntkompaniet (1)
- Agora (1)
- Coin Cabinet (1)
- Heritage (10)
- Karamitsos (2)
- Katz (1)
- La Galerie Numismatique (2)
- Numismática Leilões (1)
- Numismatica Ranieri (1)
- Russiancoin (4)
- Spink (1)
- Stack's (4)
- Tauler & Fau (1)
- UBS (1)
- Wójcicki (1)
Продавец Stack's
Дата 22 августа 2024
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 100 USD
Продавец Stack's
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 40 USD
Продавец Heritage
Дата 7 сентября 2023
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2023
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 3 августа 2023
Сохранность MS63 RB PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 11 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 1 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Numismática Leilões
Дата 18 декабря 2019
Сохранность MS62 GENI
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 28 июля 2019
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
12
Где купить?
Где продать?
Для продажи Пенни 1921 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск