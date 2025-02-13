flag
Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Фартинг 1921 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - Фартинг 1921 года - цена монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - Фартинг 1921 года - цена монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,8 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 9,469,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал Фартинг
  • Год 1921
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1921 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 3992 проданному на аукционе TimeLine Auctions за 19 GBP. Торги состоялись 2 июня 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Russiancoin (2)
  • Stephen Album (1)
  • TimeLine Auctions (1)
Великобритания Фартинг 1921 на аукционе Russiancoin - September 5, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 120 RUB
Великобритания Фартинг 1921 на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1921 на аукционе Stephen Album - October 31, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
Великобритания Фартинг 1921 на аукционе TimeLine Auctions - June 7, 2020
Продавец TimeLine Auctions
Дата 7 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 19 GBP

Где продать?

Для продажи Фартинг 1921 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 466
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Георга V Монеты Великобритании 1921 года Все британские монеты британские бронзовые монеты британские монеты номиналом Фартинг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 13 февр. 2025
Top lot
Top lot
Artemide Aste s.r.l.
Аукцион 1 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть