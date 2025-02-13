Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Фартинг 1921 года (Великобритания, Георг V)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,8 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 9,469,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал Фартинг
- Год 1921
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1921 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 3992 проданному на аукционе TimeLine Auctions за 19 GBP. Торги состоялись 2 июня 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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- Russiancoin (2)
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- TimeLine Auctions (1)
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 120 RUB
Где продать?
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