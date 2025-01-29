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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1/2 пенни 1926 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1926 года - цена монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - 1/2 пенни 1926 года - цена монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 5,7 гр
  • Диаметр 25,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,712,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1926
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1926 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 21989 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1265 USD. Торги состоялись 3 января 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
  • TMAJK sro (1)
Великобритания 1/2 пенни 1926 на аукционе TMAJK sro - September 28, 2023
Великобритания 1/2 пенни 1926 на аукционе TMAJK sro - September 28, 2023
Продавец TMAJK sro
Дата 28 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 1 EUR
Великобритания 1/2 пенни 1926 на аукционе Davissons Ltd. - September 6, 2023
Продавец Davissons Ltd.
Дата 6 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 65 USD
Великобритания 1/2 пенни 1926 на аукционе Stack's - January 13, 2018
Великобритания 1/2 пенни 1926 на аукционе Stack's - January 13, 2018
Продавец Stack's
Дата 13 января 2018
Сохранность PF65 RB NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1926 на аукционе Davissons Ltd. - August 2, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 2 августа 2017
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1926 на аукционе Heritage - June 5, 2012
Великобритания 1/2 пенни 1926 на аукционе Heritage - June 5, 2012
Продавец Heritage
Дата 5 июня 2012
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1926 на аукционе Heritage - January 4, 2010
Великобритания 1/2 пенни 1926 на аукционе Heritage - January 4, 2010
Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность PF65 BN NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1926 на аукционе Heritage - October 11, 2009
Великобритания 1/2 пенни 1926 на аукционе Heritage - October 11, 2009
Продавец Heritage
Дата 11 октября 2009
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1926 на аукционе Heritage - January 12, 2004
Великобритания 1/2 пенни 1926 на аукционе Heritage - January 12, 2004
Продавец Heritage
Дата 12 января 2004
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 пенни 1926 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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