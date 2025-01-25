flag
Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Монеты Великобритании 1926 года

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1926
Средняя цена 1300 $
Продажи
2 44
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1926
Средняя цена 45 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
Фартинг 1926
Средняя цена 100 $
Продажи
0 21

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1926
Средняя цена 140 $
Продажи
0 47
Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1926
Средняя цена 230 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1926
Средняя цена 85 $
Продажи
0 51
Аверс
Реверс
6 пенсов 1926
Средняя цена 60 $
Продажи
0 54
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1926
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пенса 1926
Средняя цена 65 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
2 пенса 1926
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Пенни 1926
Средняя цена
Продажи
0 0
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Rzeszowski Dom Aukcyjny
Аукцион 25 янв. 2025
Top lot
Top lot
Artemide Aste s.r.l.
Аукцион 1 февр. 2025
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 22 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть