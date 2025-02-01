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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1/2 кроны (Полукрона) 1926 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1926 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1926 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,2273 oz) 7,07 гр
  • Диаметр 32,3 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,474,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1926
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1926 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 474 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 550 GBP. Торги состоялись 1 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1926 на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность AU
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 85 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1926 на аукционе Via - November 4, 2024
Продавец Via
Дата 4 ноября 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1926 на аукционе Katz - October 27, 2024
Продавец Katz
Дата 27 октября 2024
Сохранность XF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1926 на аукционе BAC - October 1, 2024
Продавец BAC
Дата 1 октября 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1926 на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1926 на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1926 на аукционе London Coins - March 5, 2023
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1926 на аукционе Katz - February 12, 2023
Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1926 на аукционе Spink - January 15, 2023
Продавец Spink
Дата 15 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1926 на аукционе London Coins - December 4, 2022
Продавец London Coins
Дата 4 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1926 на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1926 на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1926 на аукционе Spink - March 22, 2022
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1926 на аукционе Spink - March 22, 2022
Продавец Spink
Дата 22 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1926 на аукционе Spink - January 25, 2022
Продавец Spink
Дата 25 января 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1926 на аукционе Spink - January 25, 2022
Продавец Spink
Дата 25 января 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1926 на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1926 на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1926 на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1926 на аукционе WAG - June 13, 2021
Продавец WAG
Дата 13 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1926 на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1926 на аукционе London Coins - June 7, 2020
Продавец London Coins
Дата 7 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1926 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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