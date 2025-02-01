Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1/2 кроны (Полукрона) 1926 года (Великобритания, Георг V)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 14,14 гр
- Чистого серебра (0,2273 oz) 7,07 гр
- Диаметр 32,3 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,474,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1926
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1926 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 474 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 550 GBP. Торги состоялись 1 декабря 2021.
Сохранность
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Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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