Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Серебряные монеты 1/2 кроны (Полукрона) Георга V - Великобритания
1/2 кроны (Полукрона) 1911-1919
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи1911 2,915,000 6,007 0 2381912 4,701,000 - 0 291913 4,090,000 - 0 411914 18,333,000 - 0 601915 32,433,000 - 0 1241916 29,530,000 - 0 991917 11,172,000 - 0 411918 29,080,000 - 0 1141919 10,267,000 - 0 43
1/2 кроны (Полукрона) 1920-1927
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1920 17,983,000 0 511921 23,678,000 0 411922 16,396,999 0 351923 26,309,000 0 651924 5,866,000 0 341925 1,413,000 0 771926 4,474,000 0 471927 6,838,000 0 42
1/2 кроны (Полукрона) 1927-1936
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи1927 - 15,000 0 1091928 18,763,000 - 0 811929 17,633,000 - 0 391930 810,000 - 1 1111931 11,264,000 - 0 351932 4,794,000 - 0 411933 10,311,000 - 0 521934 2,422,000 - 0 481935 7,022,000 - 0 571936 7,039,000 - 0 47
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