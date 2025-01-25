Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1/2 кроны (Полукрона) 1920 года (Великобритания, Георг V)
Фотография: The Coin Cabinet
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 14,14 гр
- Чистого серебра (0,2273 oz) 7,07 гр
- Диаметр 32,3 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 17,983,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1920
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (51)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1920 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 914 проданному на аукционе Spink UK за 650 GBP. Торги состоялись 30 октября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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