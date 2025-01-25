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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1/2 кроны (Полукрона) 1920 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1920 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1920 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,2273 oz) 7,07 гр
  • Диаметр 32,3 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 17,983,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1920
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (51)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1920 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 914 проданному на аукционе Spink UK за 650 GBP. Торги состоялись 30 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1920 на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность UNC
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 60 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1920 на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
131 $
Цена в валюте аукциона 100 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1920 на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1920 на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1920 на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1920 на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1920 на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1920 на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1920 на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1920 на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1920 на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1920 на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1920 на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1920 на аукционе CoinsNB - March 23, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 23 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1920 на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1920 на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1920 на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1920 на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1920 на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1920 на аукционе CMA Auctions - May 25, 2023
Продавец CMA Auctions
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1920 на аукционе Katz - May 14, 2023
Продавец Katz
Дата 14 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1920 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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