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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Монеты Великобритании 1920 года

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1920
Средняя цена 100 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1920
Средняя цена 80 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Фартинг 1920
Средняя цена 9 $
Продажи
0 5

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1920
Средняя цена 80 $
Продажи
0 51
Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1920
Средняя цена 210 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1920
Средняя цена 100 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
6 пенсов 1920
Средняя цена 250 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
6 пенсов 1920
Средняя цена 90 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1920
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пенса 1920
Средняя цена 8 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
3 пенса 1920
Средняя цена 4 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
2 пенса 1920
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Пенни 1920
Средняя цена
Продажи
0 0
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