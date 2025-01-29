Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Фартинг 1920 года (Великобритания, Георг V)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,8 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 11,481,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал Фартинг
- Год 1920
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1920 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 62090 проданному на аукционе Heritage Auctions за 26 USD. Торги состоялись 18 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Heritage (1)
- Russiancoin (4)
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 250 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 100 RUB
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