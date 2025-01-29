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Фартинг 1920 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - Фартинг 1920 года - цена монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - Фартинг 1920 года - цена монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,8 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 11,481,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал Фартинг
  • Год 1920
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1920 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 62090 проданному на аукционе Heritage Auctions за 26 USD. Торги состоялись 18 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Фартинг 1920 на аукционе Russiancoin - September 5, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1920 на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 250 RUB
Великобритания Фартинг 1920 на аукционе Russiancoin - May 30, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 100 RUB
Великобритания Фартинг 1920 на аукционе Russiancoin - May 30, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1920 на аукционе Heritage - October 18, 2012
Великобритания Фартинг 1920 на аукционе Heritage - October 18, 2012
Продавец Heritage
Дата 18 октября 2012
Сохранность MS63 RD PCGS
Цена
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