Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
3 пенса 1920 года "Тип 1911-1920" (Великобритания, Георг V)
Фотография: Numismatica Luciani
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,41 гр
- Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 16,704,999
- Тираж BU 1,399
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал 3 пенса
- Год 1920
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1920 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 822 проданному на аукционе BAC Numismatics за 20 EUR. Торги состоялись 28 мая 2020.
Сохранность
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Продавец Numismatica Luciani
Дата 11 марта 2023
Сохранность UNC
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