flag
Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

3 пенса 1920 года "Тип 1911-1920" (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - 3 пенса 1920 года "Тип 1911-1920" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - 3 пенса 1920 года "Тип 1911-1920" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: Numismatica Luciani

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 16,704,999
  • Тираж BU 1,399

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1920
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1920 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 822 проданному на аукционе BAC Numismatics за 20 EUR. Торги состоялись 28 мая 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • BAC (15)
  • Coinhouse (1)
  • Katz (2)
  • Numismatica Luciani (1)
  • Pesek Auctions (2)
Великобритания 3 пенса 1920 на аукционе Katz - November 21, 2024
Продавец Katz
Дата 21 ноября 2024
Сохранность XF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Великобритания 3 пенса 1920 на аукционе BAC - October 1, 2024
Продавец BAC
Дата 1 октября 2024
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1920 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Великобритания 3 пенса 1920 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 3 пенса 1920 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Великобритания 3 пенса 1920 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Великобритания 3 пенса 1920 на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1920 на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1920 на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1920 на аукционе Numismatica Luciani - March 11, 2023
Продавец Numismatica Luciani
Дата 11 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1920 на аукционе BAC - December 14, 2022
Продавец BAC
Дата 14 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1920 на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1920 на аукционе BAC - July 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1920 на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1920 на аукционе BAC - March 2, 2022
Продавец BAC
Дата 2 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1920 на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1920 на аукционе Coinhouse - October 3, 2021
Продавец Coinhouse
Дата 3 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1920 на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1920 на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1920 на аукционе BAC - February 27, 2020
Продавец BAC
Дата 27 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1920 на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 3 пенса 1920 на аукционе BAC - June 4, 2019
Продавец BAC
Дата 4 июня 2019
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1920 на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 3 пенса 1920 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 466
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Георга V Монеты Великобритании 1920 года Все британские монеты британские серебряные монеты британские монеты номиналом 3 пенса Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Аукцион 28 янв. 2025
Top lot
Top lot
Roccaro Collezioni
Аукцион 15 февр. 2025
Top lot
Top lot
MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Аукцион 28 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть