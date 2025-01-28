Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
3 пенса 1920 года "Тип 1920-1927" (Великобритания, Георг V)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 1,41 гр
- Чистого серебра (0,0227 oz) 0,705 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал 3 пенса
- Год 1920
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1920 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 304 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 400 GBP. Торги состоялись 4 декабря 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- cgb.fr (1)
- Russiancoin (3)
- Александр (1)
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 160 RUB
Где продать?
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