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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

3 пенса 1920 года "Тип 1920-1927" (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - 3 пенса 1920 года "Тип 1920-1927" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - 3 пенса 1920 года "Тип 1920-1927" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0227 oz) 0,705 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1920
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1920 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 304 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 400 GBP. Торги состоялись 4 декабря 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • cgb.fr (1)
  • Russiancoin (3)
  • Александр (1)
Великобритания 3 пенса 1920 на аукционе Russiancoin - September 19, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 19 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 3 пенса 1920 на аукционе Russiancoin - September 5, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 3 пенса 1920 на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 160 RUB
Великобритания 3 пенса 1920 на аукционе cgb.fr - November 14, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 14 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 4 EUR
Великобритания 3 пенса 1920 на аукционе Александр - September 26, 2021
Великобритания 3 пенса 1920 на аукционе Александр - September 26, 2021
Продавец Александр
Дата 26 сентября 2021
Сохранность XF40
Цена
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