Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1/2 пенни 1920 года (Великобритания, Георг V)
Фотография: Stack's Bowers
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 5,7 гр
- Диаметр 25,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 35,147,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1920
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1920 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 39246 проданному на аукционе Heritage Auctions за 132 USD. Торги состоялись 29 июля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Davissons Ltd. (1)
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- Veilinghuis de Ruiter (1)
Продавец Stack's
Дата 22 августа 2024
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 120 USD
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 6 октября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 6 октября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 24 августа 2023
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Davissons Ltd.
Дата 2 августа 2017
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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