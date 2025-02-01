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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Пенни 1920 года "Тип 1911-1936" (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - Пенни 1920 года "Тип 1911-1936" - цена монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - Пенни 1920 года "Тип 1911-1936" - цена монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 9,4 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 124,693,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал Пенни
  • Год 1920
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1920 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 39266 проданному на аукционе Heritage Auctions за 312 USD. Торги состоялись 29 июля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
Великобритания Пенни 1920 на аукционе Stack's - August 22, 2024
Великобритания Пенни 1920 на аукционе Stack's - August 22, 2024
Продавец Stack's
Дата 22 августа 2024
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 80 USD
Великобритания Пенни 1920 на аукционе Russiancoin - August 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 360 RUB
Великобритания Пенни 1920 на аукционе Russiancoin - December 7, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 7 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1920 на аукционе Russiancoin - August 31, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1920 на аукционе Stack's - August 24, 2023
Великобритания Пенни 1920 на аукционе Stack's - August 24, 2023
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2023
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1920 на аукционе Russiancoin - June 22, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1920 на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1920 на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1920 на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1920 на аукционе Russiancoin - April 28, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 28 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1920 на аукционе Russiancoin - September 2, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 2 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1920 на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1920 на аукционе Russiancoin - April 8, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 8 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1920 на аукционе Russiancoin - January 14, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 14 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1920 на аукционе Russiancoin - August 20, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 20 августа 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1920 на аукционе 2020 Auctions - March 31, 2020
Продавец 2020 Auctions
Дата 31 марта 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания Пенни 1920 на аукционе Russiancoin - March 19, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 19 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1920 на аукционе Russiancoin - July 25, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1920 на аукционе WAG - March 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 марта 2019
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1920 на аукционе Russiancoin - February 28, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 28 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1920 на аукционе Heritage - July 29, 2018
Великобритания Пенни 1920 на аукционе Heritage - July 29, 2018
Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Пенни 1920 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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