Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Пенни 1920 года "Тип 1911-1936" (Великобритания, Георг V)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 9,4 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 124,693,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал Пенни
- Год 1920
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1920 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 39266 проданному на аукционе Heritage Auctions за 312 USD. Торги состоялись 29 июля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 22 августа 2024
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 80 USD
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 360 RUB
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2023
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
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