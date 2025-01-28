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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

6 пенсов 1920 года "Тип 1920-1927" (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - 6 пенсов 1920 года "Тип 1920-1927" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - 6 пенсов 1920 года "Тип 1920-1927" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 2,83 гр
  • Чистого серебра (0,0455 oz) 1,415 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 14,136,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1920
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1920 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 301 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 320 GBP. Торги состоялись 4 декабря 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • TMAJK sro (1)
Великобритания 6 пенсов 1920 на аукционе TMAJK sro - September 28, 2023
Великобритания 6 пенсов 1920 на аукционе TMAJK sro - September 28, 2023
Продавец TMAJK sro
Дата 28 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 1 EUR
Великобритания 6 пенсов 1920 на аукционе Spink - December 13, 2022
Продавец Spink
Дата 13 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 20 GBP
Великобритания 6 пенсов 1920 на аукционе Heritage - August 4, 2022
Продавец Heritage
Дата 4 августа 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1920 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 8, 2021
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 8 мая 2021
Сохранность AU
Цена
Великобритания 6 пенсов 1920 на аукционе Heritage - February 14, 2019
Великобритания 6 пенсов 1920 на аукционе Heritage - February 14, 2019
Продавец Heritage
Дата 14 февраля 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1920 на аукционе Heritage - July 29, 2018
Великобритания 6 пенсов 1920 на аукционе Heritage - July 29, 2018
Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1920 на аукционе Karamitsos - March 31, 2018
Продавец Karamitsos
Дата 31 марта 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
Великобритания 6 пенсов 1920 на аукционе Goldberg - June 8, 2016
Продавец Goldberg
Дата 8 июня 2016
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1920 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - June 7, 2014
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 7 июня 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1920 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - February 1, 2014
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 1 февраля 2014
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1920 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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