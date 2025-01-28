Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
6 пенсов 1920 года "Тип 1920-1927" (Великобритания, Георг V)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 2,83 гр
- Чистого серебра (0,0455 oz) 1,415 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 14,136,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал 6 пенсов
- Год 1920
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1920 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 301 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 320 GBP. Торги состоялись 4 декабря 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 4 августа 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 февраля 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 7 июня 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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