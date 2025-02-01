Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1 шиллинг 1920 года (Великобритания, Георг V)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 5,66 гр
- Чистого серебра (0,091 oz) 2,83 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 22,825,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1920
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1920 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 916 проданному на аукционе Spink UK за 450 GBP. Торги состоялись 30 октября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 21 октября 2024
Сохранность AU
Цена
144 $
Цена в валюте аукциона 110 GBP
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
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Где продать?
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