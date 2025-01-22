Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
6 пенсов 1920 года "Тип 1911-1920" (Великобритания, Георг V)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 2,83 гр
- Чистого серебра (0,0842 oz) 2,6178 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 14,136,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал 6 пенсов
- Год 1920
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1920 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 3455 проданному на аукционе London Coins LTD за 260 GBP. Торги состоялись 6 сентября 2014.
Сохранность
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Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность UNC
Цена
158 $
Цена в валюте аукциона 120 GBP
Продавец London Coins
Дата 6 декабря 2015
Сохранность UNC
Цена
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