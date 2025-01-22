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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

6 пенсов 1920 года "Тип 1911-1920" (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - 6 пенсов 1920 года "Тип 1911-1920" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - 6 пенсов 1920 года "Тип 1911-1920" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: FESOJK s.r.o.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 2,83 гр
  • Чистого серебра (0,0842 oz) 2,6178 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 14,136,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1920
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1920 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 3455 проданному на аукционе London Coins LTD за 260 GBP. Торги состоялись 6 сентября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 6 пенсов 1920 на аукционе BAC - October 1, 2024
Продавец BAC
Дата 1 октября 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1920 на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность UNC
Цена
158 $
Цена в валюте аукциона 120 GBP
Великобритания 6 пенсов 1920 на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1920 на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1920 на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1920 на аукционе Денга1700 - October 4, 2022
Великобритания 6 пенсов 1920 на аукционе Денга1700 - October 4, 2022
Продавец Денга1700
Дата 4 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 6 пенсов 1920 на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1920 на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1920 на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1920 на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1920 на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1920 на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1920 на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1920 на аукционе Heritage - May 22, 2016
Великобритания 6 пенсов 1920 на аукционе Heritage - May 22, 2016
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2016
Сохранность MS65 PCGS
Цена
282 $
Цена в валюте аукциона 282 USD
Великобритания 6 пенсов 1920 на аукционе London Coins - December 6, 2015
Продавец London Coins
Дата 6 декабря 2015
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1920 на аукционе London Coins - September 7, 2014
Продавец London Coins
Дата 7 сентября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1920 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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