flag
Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1/2 кроны (Полукрона) 1932 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1932 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1932 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,2273 oz) 7,07 гр
  • Диаметр 32,3 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,794,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1932
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1932 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 33897 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5520 USD. Торги состоялись 18 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aurea (1)
  • BAC (10)
  • Baldwin's of St. James's (2)
  • Coin Cabinet (1)
  • CoinsNB (1)
  • Davissons Ltd. (1)
  • Heritage (8)
  • Katz (2)
  • London Coins (6)
  • Noble Numismatics Pty Ltd (2)
  • Numisbalt (1)
  • Numismática Leilões (1)
  • Spink (2)
  • Status International (1)
  • Stephen Album (1)
  • Via (1)
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1932 на аукционе Via - November 4, 2024
Продавец Via
Дата 4 ноября 2024
Сохранность XF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1932 на аукционе Katz - October 27, 2024
Продавец Katz
Дата 27 октября 2024
Сохранность XF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1932 на аукционе Katz - September 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 сентября 2024
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1932 на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1932 на аукционе Coin Cabinet - January 23, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 23 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1932 на аукционе Stephen Album - October 31, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1932 на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1932 на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1932 на аукционе Numismática Leilões - August 10, 2023
Продавец Numismática Leilões
Дата 10 августа 2023
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1932 на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1932 на аукционе CoinsNB - October 15, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 15 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1932 на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1932 на аукционе Status International - June 23, 2022
Продавец Status International
Дата 23 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1932 на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1932 на аукционе Spink - January 25, 2022
Продавец Spink
Дата 25 января 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1932 на аукционе Heritage - January 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность PF65 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1932 на аукционе Spink - January 6, 2022
Продавец Spink
Дата 6 января 2022
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1932 на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1932 на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1932 на аукционе Aurea - October 6, 2021
Продавец Aurea
Дата 6 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1932 на аукционе Numisbalt - September 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1932 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 466
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Георга V Монеты Великобритании 1932 года Все британские монеты британские серебряные монеты британские монеты номиналом 1/2 кроны (Полукрона) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 22 янв. 2025
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 22 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть