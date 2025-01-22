Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1/2 кроны (Полукрона) 1932 года (Великобритания, Георг V)
Фотография: The Coin Cabinet
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 14,14 гр
- Чистого серебра (0,2273 oz) 7,07 гр
- Диаметр 32,3 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,794,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1932
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1932 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 33897 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5520 USD. Торги состоялись 18 января 2022.
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Продавец Coin Cabinet
Дата 23 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Numismática Leilões
Дата 10 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 15 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Status International
Дата 23 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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