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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Монеты Великобритании 1932 года

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1932
Средняя цена 190 $
Продажи
1 23
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1932
Средняя цена 85 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
Фартинг 1932
Средняя цена 35 $
Продажи
0 20

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1932
Средняя цена 430 $
Продажи
0 171
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1932
Средняя цена 95 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1932
Средняя цена 160 $
Продажи
2 89
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1932
Средняя цена 120 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
6 пенсов 1932
Средняя цена 2 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1932
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пенса 1932
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пенса 1932
Средняя цена 6 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
2 пенса 1932
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Пенни 1932
Средняя цена
Продажи
0 0
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