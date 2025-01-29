Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Фартинг 1932 года (Великобритания, Георг V)
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,8 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 9,293,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал Фартинг
- Год 1932
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1932 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 31768 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2640 USD. Торги состоялись 6 сентября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- BAC (7)
- COINSNET (1)
- Heritage (2)
- Katz (2)
- Russiancoin (4)
- St James’s (1)
- Stack's (1)
- Stanley Gibbons Baldwin's (1)
- Stephen Album (1)
Продавец St James’s
Дата 15 января 2025
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
950 $
Цена в валюте аукциона 950 USD
Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 55 USD
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 8 августа 2017
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 18 октября 2012
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
Для продажи Фартинг 1932 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Лучшие предложения
Категория
Год
Поиск