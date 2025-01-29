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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Фартинг 1932 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - Фартинг 1932 года - цена монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - Фартинг 1932 года - цена монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: Petra Klein

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,8 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 9,293,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал Фартинг
  • Год 1932
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1932 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 31768 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2640 USD. Торги состоялись 6 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stephen Album (1)
Великобритания Фартинг 1932 на аукционе St James’s - January 15, 2025
Продавец St James’s
Дата 15 января 2025
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
950 $
Цена в валюте аукциона 950 USD
Великобритания Фартинг 1932 на аукционе Russiancoin - September 5, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1932 на аукционе Russiancoin - August 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1932 на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1932 на аукционе Russiancoin - May 30, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1932 на аукционе Stephen Album - October 31, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 55 USD
Великобритания Фартинг 1932 на аукционе BAC - December 14, 2022
Продавец BAC
Дата 14 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Фартинг 1932 на аукционе BAC - July 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 июля 2022
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Фартинг 1932 на аукционе BAC - March 2, 2022
Продавец BAC
Дата 2 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Фартинг 1932 на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1932 на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1932 на аукционе BAC - September 8, 2021
Продавец BAC
Дата 8 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Фартинг 1932 на аукционе BAC - March 17, 2021
Продавец BAC
Дата 17 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Фартинг 1932 на аукционе BAC - February 27, 2020
Продавец BAC
Дата 27 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Фартинг 1932 на аукционе BAC - June 4, 2019
Продавец BAC
Дата 4 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Фартинг 1932 на аукционе COINSNET - April 7, 2019
Великобритания Фартинг 1932 на аукционе COINSNET - April 7, 2019
Продавец COINSNET
Дата 7 апреля 2019
Сохранность AU
Цена
Великобритания Фартинг 1932 на аукционе Heritage - September 11, 2018
Великобритания Фартинг 1932 на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1932 на аукционе Stack's - August 8, 2017
Великобритания Фартинг 1932 на аукционе Stack's - August 8, 2017
Продавец Stack's
Дата 8 августа 2017
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
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Великобритания Фартинг 1932 на аукционе Heritage - October 18, 2012
Великобритания Фартинг 1932 на аукционе Heritage - October 18, 2012
Продавец Heritage
Дата 18 октября 2012
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1932 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 4, 2011
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 4 мая 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи Фартинг 1932 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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