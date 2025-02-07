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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

3 пенса 1932 года "Тип 1927-1936" (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - 3 пенса 1932 года "Тип 1927-1936" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - 3 пенса 1932 года "Тип 1927-1936" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0227 oz) 0,705 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,887,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1932
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1932 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 21999 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1380 USD. Торги состоялись 3 января 2010.

Сохранность
  • Все фирмы
  • BAC (11)
  • Heritage (1)
  • Pesek Auctions (1)
  • Rio de la Plata (1)
  • Russiancoin (1)
Великобритания 3 пенса 1932 на аукционе Russiancoin - September 5, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 3 пенса 1932 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Великобритания 3 пенса 1932 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 3 пенса 1932 на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1932 на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1932 на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1932 на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1932 на аукционе BAC - January 26, 2022
Продавец BAC
Дата 26 января 2022
Сохранность AU
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Великобритания 3 пенса 1932 на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1932 на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1932 на аукционе Rio de la Plata - March 12, 2021
Продавец Rio de la Plata
Дата 12 марта 2021
Сохранность AU
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 6 USD
Великобритания 3 пенса 1932 на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1932 на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1932 на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1932 на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1932 на аукционе Heritage - January 4, 2010
Великобритания 3 пенса 1932 на аукционе Heritage - January 4, 2010
Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность PROOF
Цена
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