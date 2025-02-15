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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

6 пенсов 1932 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - 6 пенсов 1932 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - 6 пенсов 1932 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: BAC Numismatics

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 2,83 гр
  • Чистого серебра (0,0455 oz) 1,415 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 9,406,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1932
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1932 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 3519 проданному на аукционе Auction World за 198000 JPY. Торги состоялись 19 октября 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 6 пенсов 1932 на аукционе Auction World - October 20, 2024
Продавец Auction World
Дата 20 октября 2024
Сохранность PF65 PCGS
Цена
1324 $
Цена в валюте аукциона 198000 JPY
Великобритания 6 пенсов 1932 на аукционе Russiancoin - September 5, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 6 пенсов 1932 на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1932 на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1932 на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Великобритания 6 пенсов 1932 на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 2 EUR
Великобритания 6 пенсов 1932 на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1932 на аукционе Денга1700 - October 4, 2022
Великобритания 6 пенсов 1932 на аукционе Денга1700 - October 4, 2022
Продавец Денга1700
Дата 4 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 6 пенсов 1932 на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1932 на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1932 на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1932 на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1932 на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1932 на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1932 на аукционе Baldwin's of St. James's - March 19, 2019
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 марта 2019
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1932 на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1932 на аукционе Baldwin's of St. James's - September 26, 2018
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 26 сентября 2018
Сохранность PF65 PCGS
Цена
Великобритания 6 пенсов 1932 на аукционе Heritage - January 13, 2009
Великобритания 6 пенсов 1932 на аукционе Heritage - January 13, 2009
Продавец Heritage
Дата 13 января 2009
Сохранность PF63 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1932 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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