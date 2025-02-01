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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1/2 кроны (Полукрона) 1912 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1912 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1912 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32,3 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,701,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1912
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1912 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 382 проданному на аукционе Spink UK за 800 USD. Торги состоялись 15 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1912 на аукционе Tennants Auctioneers - November 20, 2024
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 20 ноября 2024
Сохранность XF
Цена
152 $
Цена в валюте аукциона 120 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1912 на аукционе NOONANS - November 19, 2024
Продавец NOONANS
Дата 19 ноября 2024
Сохранность XF
Цена
355 $
Цена в валюте аукциона 280 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1912 на аукционе St James’s - September 25, 2024
Продавец St James’s
Дата 25 сентября 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1912 на аукционе Rio de la Plata - September 20, 2024
Продавец Rio de la Plata
Дата 20 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1912 на аукционе CoinsNB - February 24, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 24 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1912 на аукционе Spink - October 27, 2023
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1912 на аукционе Spink - October 27, 2023
Продавец Spink
Дата 27 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1912 на аукционе Spink - January 15, 2023
Продавец Spink
Дата 15 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1912 на аукционе Macho & Chlapovič - October 19, 2022
Продавец Macho & Chlapovič
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1912 на аукционе Spink - January 25, 2022
Продавец Spink
Дата 25 января 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1912 на аукционе Aurea - October 6, 2021
Продавец Aurea
Дата 6 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1912 на аукционе Coinhouse - October 3, 2021
Продавец Coinhouse
Дата 3 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1912 на аукционе DNW - September 8, 2021
Продавец DNW
Дата 8 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1912 на аукционе DNW - September 8, 2021
Продавец DNW
Дата 8 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1912 на аукционе Stephen Album - April 12, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 12 апреля 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1912 на аукционе Stephen Album - September 27, 2020
Продавец Stephen Album
Дата 27 сентября 2020
Сохранность AU58 PCGS
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1912 на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1912 на аукционе DNW - December 5, 2019
Продавец DNW
Дата 5 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1912 на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1912 на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1912 на аукционе WAG - February 11, 2018
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1912 на аукционе Heritage - September 22, 2015
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1912 на аукционе Heritage - September 22, 2015
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1912 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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