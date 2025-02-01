Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1/2 кроны (Полукрона) 1912 года (Великобритания, Георг V)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 14,14 гр
- Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
- Диаметр 32,3 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,701,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1912
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1912 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 382 проданному на аукционе Spink UK за 800 USD. Торги состоялись 15 января 2023.
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Продавец Tennants Auctioneers
Дата 20 ноября 2024
Сохранность XF
Цена
152 $
Цена в валюте аукциона 120 GBP
Продавец St James’s
Дата 25 сентября 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Rio de la Plata
Дата 20 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Macho & Chlapovič
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stephen Album
Дата 12 апреля 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
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Где продать?
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