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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1912 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1912 BM
Средняя цена 510 $
Продажи
2 341
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1912 BM
Средняя цена 260 $
Продажи
3 157

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1912
Средняя цена 120 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
Пенни 1912 H
Средняя цена 180 $
Продажи
2 123
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1912
Средняя цена 35 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
Фартинг 1912
Средняя цена 10 $
Продажи
0 4

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1912
Средняя цена 260 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1912
Средняя цена 140 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1912
Средняя цена 55 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
6 пенсов 1912
Средняя цена 230 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1912
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пенса 1912
Средняя цена 4 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
2 пенса 1912
Средняя цена 25 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Пенни 1912
Средняя цена
Продажи
0 0
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