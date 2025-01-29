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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1 шиллинг 1912 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1912 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - 1 шиллинг 1912 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: Auktionen Frühwald

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 5,66 гр
  • Чистого серебра (0,1683 oz) 5,2355 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 15,594,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1912
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1912 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 32436 проданному на аукционе Heritage Auctions за 823 USD. Торги состоялись 14 апреля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1912 на аукционе Numisbalt - October 6, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 6 октября 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 48 EUR
Великобритания 1 шиллинг 1912 на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 65 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1912 на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1912 на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1912 на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1912 на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1912 на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1912 на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1912 на аукционе London Coins - March 3, 2024
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1912 на аукционе Frühwald - February 18, 2024
Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1912 на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1912 на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1912 на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1912 на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1912 на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1912 на аукционе Numisbalt - December 11, 2022
Великобритания 1 шиллинг 1912 на аукционе Numisbalt - December 11, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1912 на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1912 на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1912 на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1912 на аукционе Rio de la Plata - December 17, 2021
Продавец Rio de la Plata
Дата 17 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1912 на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1912 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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