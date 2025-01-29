Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1 шиллинг 1912 года (Великобритания, Георг V)
Фотография: Auktionen Frühwald
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 5,66 гр
- Чистого серебра (0,1683 oz) 5,2355 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 15,594,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1912
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1912 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 32436 проданному на аукционе Heritage Auctions за 823 USD. Торги состоялись 14 апреля 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 17 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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