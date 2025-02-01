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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1/2 пенни 1912 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1912 года - цена монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - 1/2 пенни 1912 года - цена монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: BAC Numismatics

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 5,7 гр
  • Диаметр 25,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 21,186,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1912
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1912 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 149 проданному на аукционе Davissons Ltd. за 65 USD. Торги состоялись 2 августа 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Pesek Auctions (1)
  • Stack's (1)
Великобритания 1/2 пенни 1912 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Великобритания 1/2 пенни 1912 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1912 на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1912 на аукционе GINZA - October 10, 2022
Продавец GINZA
Дата 10 октября 2022
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1912 на аукционе BAC - June 8, 2022
Продавец BAC
Дата 8 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1912 на аукционе BAC - January 26, 2022
Продавец BAC
Дата 26 января 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1912 на аукционе Stack's - August 23, 2021
Великобритания 1/2 пенни 1912 на аукционе Stack's - August 23, 2021
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2021
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1912 на аукционе Heritage - August 26, 2018
Великобритания 1/2 пенни 1912 на аукционе Heritage - August 26, 2018
Продавец Heritage
Дата 26 августа 2018
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 41 USD
Великобритания 1/2 пенни 1912 на аукционе Davissons Ltd. - August 2, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 2 августа 2017
Сохранность UNC
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 65 USD
Великобритания 1/2 пенни 1912 на аукционе Heritage - October 11, 2009
Великобритания 1/2 пенни 1912 на аукционе Heritage - October 11, 2009
Продавец Heritage
Дата 11 октября 2009
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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