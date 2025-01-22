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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Флорин (2 шиллинга) 1912 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - Флорин (2 шиллинга) 1912 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - Флорин (2 шиллинга) 1912 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 11,31 гр
  • Чистого серебра (0,3364 oz) 10,4618 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,572,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал Флорин (2 шиллинга)
  • Год 1912
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Флорин (2 шиллинга) 1912 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 36211 проданному на аукционе Heritage Auctions за 793 USD. Торги состоялись 28 февраля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1912 на аукционе BAC - August 27, 2024
Продавец BAC
Дата 27 августа 2024
Сохранность AU
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1912 на аукционе CoinsNB - August 10, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 10 августа 2024
Сохранность XF
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1912 на аукционе Heritage - June 9, 2024
Продавец Heritage
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
600 $
Цена в валюте аукциона 600 USD
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1912 на аукционе BAC - February 20, 2024
Продавец BAC
Дата 20 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1912 на аукционе Coin Cabinet - December 29, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1912 на аукционе Heritage - September 7, 2023
Продавец Heritage
Дата 7 сентября 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1912 на аукционе BAC - April 26, 2023
Продавец BAC
Дата 26 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1912 на аукционе Numismatica Luciani - April 25, 2023
Продавец Numismatica Luciani
Дата 25 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1912 на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1912 на аукционе Numismática Leilões - July 22, 2022
Продавец Numismática Leilões
Дата 22 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1912 на аукционе NOONANS - July 14, 2022
Продавец NOONANS
Дата 14 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1912 на аукционе BAC - June 8, 2022
Продавец BAC
Дата 8 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1912 на аукционе Stack's - June 2, 2022
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1912 на аукционе Stack's - June 2, 2022
Продавец Stack's
Дата 2 июня 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1912 на аукционе Ibrahim's Collectibles - May 29, 2022
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1912 на аукционе Ibrahim's Collectibles - May 29, 2022
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 29 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1912 на аукционе BAC - January 26, 2022
Продавец BAC
Дата 26 января 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1912 на аукционе DNW - September 8, 2021
Продавец DNW
Дата 8 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1912 на аукционе BAC - July 21, 2021
Продавец BAC
Дата 21 июля 2021
Сохранность AU
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1912 на аукционе DNW - July 7, 2021
Продавец DNW
Дата 7 июля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1912 на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1912 на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1912 на аукционе London Coins - December 2, 2019
Продавец London Coins
Дата 2 декабря 2019
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи Флорин (2 шиллинга) 1912 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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