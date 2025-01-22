Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Флорин (2 шиллинга) 1912 года (Великобритания, Георг V)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 11,31 гр
- Чистого серебра (0,3364 oz) 10,4618 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 8,572,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал Флорин (2 шиллинга)
- Год 1912
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Флорин (2 шиллинга) 1912 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 36211 проданному на аукционе Heritage Auctions за 793 USD. Торги состоялись 28 февраля 2016.
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Продавец Coin Cabinet
Дата 29 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 сентября 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Numismatica Luciani
Дата 25 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numismática Leilões
Дата 22 июля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 29 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
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