Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
2 пенса 1912 года (Великобритания, Георг V)
Фотография: The Coinhouse Auctions
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,94 гр
- Чистого серебра (0,028 oz) 0,8695 гр
- Диаметр 13 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 1,678
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал 2 пенса
- Год 1912
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1912 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 1088 проданному на аукционе The Coinhouse Auctions за 20 EUR. Торги состоялись 26 сентября 2020.
Сохранность
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