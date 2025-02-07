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2 пенса 1912 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - 2 пенса 1912 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - 2 пенса 1912 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: The Coinhouse Auctions

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,94 гр
  • Чистого серебра (0,028 oz) 0,8695 гр
  • Диаметр 13 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 1,678

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1912
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1912 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 1088 проданному на аукционе The Coinhouse Auctions за 20 EUR. Торги состоялись 26 сентября 2020.

Сохранность
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Великобритания 2 пенса 1912 на аукционе Coinhouse - September 27, 2020
Продавец Coinhouse
Дата 27 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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