Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Фартинг 1912 года (Великобритания, Георг V)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,8 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,670,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал Фартинг
- Год 1912
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1912 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 389849 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 65 PLN. Торги состоялись 14 марта 2024.
Сохранность
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- WCN (1)
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