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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Фартинг 1912 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - Фартинг 1912 года - цена монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - Фартинг 1912 года - цена монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,8 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,670,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал Фартинг
  • Год 1912
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1912 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 389849 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 65 PLN. Торги состоялись 14 марта 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Katz (1)
  • Russiancoin (2)
  • WCN (1)
Великобритания Фартинг 1912 на аукционе Russiancoin - October 17, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 17 октября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1912 на аукционе Russiancoin - September 5, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 65 PLN
Великобритания Фартинг 1912 на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность AU
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR

Где продать?

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