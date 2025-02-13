Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Пенни 1912 года "Тип 1911-1936" (Великобритания, Георг V)
Фотография: BAC Numismatics
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 9,4 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 48,306,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал Пенни
- Год 1912
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1912 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 62306 проданному на аукционе Heritage Auctions за 630 USD. Торги состоялись 12 июля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 2 декабря 2024
Сохранность MS63 RB PCGS
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 70 USD
Продавец Coin Cabinet
Дата 26 ноября 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
226 $
Цена в валюте аукциона 180 GBP
Продавец Stephen Album
Дата 5 ноября 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stephen Album
Дата 5 ноября 2024
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stephen Album
Дата 22 сентября 2024
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 13 июля 2023
Сохранность MS66 RD PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Numismatica Luciani
Дата 25 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
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Где продать?
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