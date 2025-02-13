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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Пенни 1912 года "Тип 1911-1936" (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - Пенни 1912 года "Тип 1911-1936" - цена монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - Пенни 1912 года "Тип 1911-1936" - цена монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: BAC Numismatics

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 9,4 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 48,306,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал Пенни
  • Год 1912
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1912 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 62306 проданному на аукционе Heritage Auctions за 630 USD. Торги состоялись 12 июля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Пенни 1912 на аукционе Heritage - December 12, 2024
Продавец Heritage
Дата 12 декабря 2024
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
Великобритания Пенни 1912 на аукционе BAC - December 10, 2024
Продавец BAC
Дата 10 декабря 2024
Сохранность AU
Цена
Великобритания Пенни 1912 на аукционе Stephen Album - December 2, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 2 декабря 2024
Сохранность MS63 RB PCGS
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 70 USD
Великобритания Пенни 1912 на аукционе Coin Cabinet - November 26, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 26 ноября 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
226 $
Цена в валюте аукциона 180 GBP
Великобритания Пенни 1912 на аукционе Stephen Album - November 5, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 5 ноября 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1912 на аукционе Stephen Album - November 5, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 5 ноября 2024
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1912 на аукционе Russiancoin - October 17, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 17 октября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1912 на аукционе Russiancoin - October 17, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 17 октября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1912 на аукционе Russiancoin - October 3, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 3 октября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1912 на аукционе Stephen Album - September 22, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 22 сентября 2024
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1912 на аукционе Russiancoin - September 19, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 19 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1912 на аукционе Russiancoin - September 19, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 19 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1912 на аукционе Russiancoin - August 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1912 на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Великобритания Пенни 1912 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - February 27, 2024
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 27 февраля 2024
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
Великобритания Пенни 1912 на аукционе Stephen Album - October 31, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Великобритания Пенни 1912 на аукционе Heritage - July 13, 2023
Продавец Heritage
Дата 13 июля 2023
Сохранность MS66 RD PCGS
Цена
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Великобритания Пенни 1912 на аукционе Numismatica Luciani - April 25, 2023
Продавец Numismatica Luciani
Дата 25 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Пенни 1912 на аукционе Aquila numismatics - February 5, 2023
Продавец Aquila numismatics
Дата 5 февраля 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Великобритания Пенни 1912 на аукционе BAC - December 14, 2022
Продавец BAC
Дата 14 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания Пенни 1912 на аукционе St James’s - September 21, 2022
Великобритания Пенни 1912 на аукционе St James’s - September 21, 2022
Продавец St James’s
Дата 21 сентября 2022
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Где продать?

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