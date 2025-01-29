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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1/2 кроны (Полукрона) 1922 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1922 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1922 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,2273 oz) 7,07 гр
  • Диаметр 32,3 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 16,396,999

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1922
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1922 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 207 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 460 GBP. Торги состоялись 17 марта 2021.

Сохранность
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1922 на аукционе BAC - December 10, 2024
Продавец BAC
Дата 10 декабря 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1922 на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1922 на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1922 на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1922 на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1922 на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1922 на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 90 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1922 на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1922 на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1922 на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
302 $
Цена в валюте аукциона 240 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1922 на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1922 на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1922 на аукционе Coin Cabinet - May 31, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1922 на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1922 на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1922 на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1922 на аукционе London Coins - March 6, 2022
Продавец London Coins
Дата 6 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1922 на аукционе Spink - January 25, 2022
Продавец Spink
Дата 25 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1922 на аукционе Spink - January 25, 2022
Продавец Spink
Дата 25 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1922 на аукционе Spink - January 25, 2022
Продавец Spink
Дата 25 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1922 на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1922 на аукционе Heritage - August 12, 2021
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1922 на аукционе Heritage - August 12, 2021
Продавец Heritage
Дата 12 августа 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1922 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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