Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1/2 кроны (Полукрона) 1922 года (Великобритания, Георг V)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 14,14 гр
- Чистого серебра (0,2273 oz) 7,07 гр
- Диаметр 32,3 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 16,396,999
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1922
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1922 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 207 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 460 GBP. Торги состоялись 17 марта 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
302 $
Цена в валюте аукциона 240 GBP
12
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