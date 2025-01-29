flag
Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

3 пенса 1926 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - 3 пенса 1926 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - 3 пенса 1926 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: Pesek Auctions

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0227 oz) 0,705 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,109,000
  • Тираж BU 1,504

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1926
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1926 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 925 проданному на аукционе Spink UK за 190 GBP. Торги состоялись 30 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • BAC (18)
  • Davissons Ltd. (2)
  • London Coins (2)
  • Pesek Auctions (1)
  • Spink (1)
Великобритания 3 пенса 1926 на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность UNC
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 35 GBP
Великобритания 3 пенса 1926 на аукционе BAC - October 1, 2024
Продавец BAC
Дата 1 октября 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1926 на аукционе BAC - October 1, 2024
Продавец BAC
Дата 1 октября 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1926 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Великобритания 3 пенса 1926 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 3 пенса 1926 на аукционе BAC - February 20, 2024
Продавец BAC
Дата 20 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1926 на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1926 на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 3 пенса 1926 на аукционе BAC - April 26, 2023
Продавец BAC
Дата 26 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1926 на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1926 на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1926 на аукционе Spink - October 18, 2022
Продавец Spink
Дата 18 октября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
91 $
Цена в валюте аукциона 80 GBP
Великобритания 3 пенса 1926 на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1926 на аукционе BAC - June 8, 2022
Продавец BAC
Дата 8 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1926 на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1926 на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1926 на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1926 на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1926 на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1926 на аукционе BAC - February 27, 2020
Продавец BAC
Дата 27 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1926 на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1926 на аукционе BAC - June 4, 2019
Продавец BAC
Дата 4 июня 2019
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 3 пенса 1926 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 466
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Георга V Монеты Великобритании 1926 года Все британские монеты британские серебряные монеты британские монеты номиналом 3 пенса Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatica Ranieri S.r.l.
Аукцион 29 янв. 2025
Top lot
Top lot
Numismatica Ranieri S.r.l.
Аукцион 29 янв. 2025
Top lot
Top lot
Artemide Aste s.r.l.
Аукцион 1 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть