Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1/2 пенни 1925 года (Великобритания, Георг V)
Фотография: Via GmbH
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 5,7 гр
- Диаметр 25,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 12,216,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1925
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1925 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 1623 проданному на аукционе Spink UK за 300 GBP. Торги состоялись 28 сентября 2005.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 17 декабря 2024
Сохранность MS66 RD NGC
Цена
408 $
Цена в валюте аукциона 408 USD
Продавец Coin Cabinet
Дата 26 ноября 2024
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 22 августа 2024
Сохранность MS66 RD PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 6 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 6 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2023
Сохранность MS66 RD PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 сентября 2019
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS66 RD NGC
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 2 августа 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 2 августа 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность MS66 RD NGC
Цена
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Где продать?
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