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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1/2 пенни 1925 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1925 года - цена монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - 1/2 пенни 1925 года - цена монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: Via GmbH

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 5,7 гр
  • Диаметр 25,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 12,216,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1925
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1925 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 1623 проданному на аукционе Spink UK за 300 GBP. Торги состоялись 28 сентября 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Via (1)
Великобритания 1/2 пенни 1925 на аукционе Heritage - December 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 декабря 2024
Сохранность MS66 RD NGC
Цена
408 $
Цена в валюте аукциона 408 USD
Великобритания 1/2 пенни 1925 на аукционе Coin Cabinet - November 26, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 26 ноября 2024
Сохранность UNC
Цена
88 $
Цена в валюте аукциона 70 GBP
Великобритания 1/2 пенни 1925 на аукционе Coin Cabinet - November 26, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 26 ноября 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1925 на аукционе Via - November 4, 2024
Продавец Via
Дата 4 ноября 2024
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1925 на аукционе Stack's - August 22, 2024
Великобритания 1/2 пенни 1925 на аукционе Stack's - August 22, 2024
Продавец Stack's
Дата 22 августа 2024
Сохранность MS66 RD PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1925 на аукционе Veilinghuis de Ruiter - October 6, 2023
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 6 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1925 на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - October 6, 2023
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 6 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1925 на аукционе Stack's - August 24, 2023
Великобритания 1/2 пенни 1925 на аукционе Stack's - August 24, 2023
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2023
Сохранность MS66 RD PCGS
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1925 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 14, 2020
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 14 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1925 на аукционе Heritage - September 5, 2019
Великобритания 1/2 пенни 1925 на аукционе Heritage - September 5, 2019
Продавец Heritage
Дата 5 сентября 2019
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1925 на аукционе Heritage - July 29, 2018
Великобритания 1/2 пенни 1925 на аукционе Heritage - July 29, 2018
Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS66 RD NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1925 на аукционе Davissons Ltd. - August 2, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 2 августа 2017
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1925 на аукционе Davissons Ltd. - August 2, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 2 августа 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1925 на аукционе Heritage - September 10, 2014
Великобритания 1/2 пенни 1925 на аукционе Heritage - September 10, 2014
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность MS66 RD NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1925 на аукционе Teutoburger - October 29, 2011
Продавец Teutoburger
Дата 29 октября 2011
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1925 на аукционе Goldberg - February 3, 2011
Великобритания 1/2 пенни 1925 на аукционе Goldberg - February 3, 2011
Продавец Goldberg
Дата 3 февраля 2011
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1925 на аукционе Heritage - August 16, 2010
Великобритания 1/2 пенни 1925 на аукционе Heritage - August 16, 2010
Продавец Heritage
Дата 16 августа 2010
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 пенни 1925 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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