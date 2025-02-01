flag
Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Монеты Великобритании 1925 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1925 BM
Средняя цена 670 $
Продажи
3 581

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 пенни 1925
Средняя цена 140 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
Фартинг 1925
Средняя цена 15 $
Продажи
0 6

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1925
Средняя цена 410 $
Продажи
0 77
Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1925
Средняя цена 230 $
Продажи
1 66
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1925
Средняя цена 120 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
6 пенсов 1925
Средняя цена 210 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1925
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пенса 1925
Средняя цена 10 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
2 пенса 1925
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Пенни 1925
Средняя цена
Продажи
0 0
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Artemide Aste s.r.l.
Аукцион 1 февр. 2025
Top lot
Top lot
Artemide Aste s.r.l.
Аукцион 1 февр. 2025
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 13 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть