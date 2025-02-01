Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
6 пенсов 1925 года (Великобритания, Георг V)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 2,83 гр
- Чистого серебра (0,0455 oz) 1,415 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 12,721,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал 6 пенсов
- Год 1925
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1925 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 33475 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1201 USD. Торги состоялись 5 сентября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 февраля 2016
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
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