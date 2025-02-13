Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
3 пенса 1925 года (Великобритания, Георг V)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 1,41 гр
- Чистого серебра (0,0227 oz) 0,705 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,733,000
- Тираж BU 1,438
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал 3 пенса
- Год 1925
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1925 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 2398 проданному на аукционе Katz Auction за 15 EUR. Торги состоялись 28 декабря 2021.
Сохранность
- Все фирмы
- BAC (11)
- Katz (1)
- Russiancoin (1)
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 400 RUB
Где продать?
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