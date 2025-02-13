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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1 шиллинг 1925 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1925 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - 1 шиллинг 1925 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: COINS NUMISMATICA BARCELONA SL

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 5,66 гр
  • Чистого серебра (0,091 oz) 2,83 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,419,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1925
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1925 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 391 проданному на аукционе Spink UK за 220 GBP. Торги состоялись 4 декабря 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1925 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - October 21, 2024
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 21 октября 2024
Сохранность AU
Цена
170 $
Цена в валюте аукциона 130 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1925 на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1925 на аукционе Russiancoin - October 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1925 на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1925 на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1925 на аукционе Russiancoin - March 30, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 30 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1925 на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1925 на аукционе London Coins - December 4, 2022
Продавец London Coins
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
123 $
Цена в валюте аукциона 100 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1925 на аукционе Russiancoin - November 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1925 на аукционе NOONANS - November 16, 2022
Продавец NOONANS
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS63 ANACS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1925 на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1925 на аукционе Russiancoin - September 29, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 29 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1925 на аукционе Russiancoin - June 9, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 9 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1925 на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1925 на аукционе Russiancoin - April 28, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 28 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1925 на аукционе Spink - March 29, 2022
Продавец Spink
Дата 29 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1925 на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1925 на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1925 на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1925 на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1925 на аукционе London Coins - June 6, 2021
Продавец London Coins
Дата 6 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1925 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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