Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1 шиллинг 1925 года (Великобритания, Георг V)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 5,66 гр
- Чистого серебра (0,091 oz) 2,83 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,419,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1925
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1925 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 391 проданному на аукционе Spink UK за 220 GBP. Торги состоялись 4 декабря 2012.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 21 октября 2024
Сохранность AU
Цена
170 $
Цена в валюте аукциона 130 GBP
Продавец NOONANS
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS63 ANACS
Цена
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Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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