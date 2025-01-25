Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Фартинг 1925 года (Великобритания, Георг V)
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,8 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 12,635,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал Фартинг
- Год 1925
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1925 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 875 проданному на аукционе Veilinghuis de Ruiter за 20 EUR. Торги состоялись 4 октября 2023.
Сохранность
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Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 6 октября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 6 октября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
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