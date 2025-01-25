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Фартинг 1925 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - Фартинг 1925 года - цена монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - Фартинг 1925 года - цена монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: FESOJK s.r.o.

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,8 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 12,635,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал Фартинг
  • Год 1925
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1925 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 875 проданному на аукционе Veilinghuis de Ruiter за 20 EUR. Торги состоялись 4 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Veilinghuis de Ruiter (1)
Великобритания Фартинг 1925 на аукционе Russiancoin - September 5, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1925 на аукционе Veilinghuis de Ruiter - October 6, 2023
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 6 октября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Великобритания Фартинг 1925 на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - October 6, 2023
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 6 октября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Великобритания Фартинг 1925 на аукционе Katz - November 25, 2018
Продавец Katz
Дата 25 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1925 на аукционе Katz - May 6, 2018
Продавец Katz
Дата 6 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Фартинг 1925 на аукционе Katz - December 18, 2016
Продавец Katz
Дата 18 декабря 2016
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

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