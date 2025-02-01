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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1/2 пенни 1914 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1914 года - цена монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - 1/2 пенни 1914 года - цена монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: Coins.ee

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 5,7 гр
  • Диаметр 25,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 20,289,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1914
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1914 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 151 проданному на аукционе Davissons Ltd. за 110 USD. Торги состоялись 2 августа 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stephen Album (1)
Великобритания 1/2 пенни 1914 на аукционе Stephen Album - October 31, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 100 USD
Великобритания 1/2 пенни 1914 на аукционе Coins.ee - February 12, 2023
Великобритания 1/2 пенни 1914 на аукционе Coins.ee - February 12, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 12 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Великобритания 1/2 пенни 1914 на аукционе Heritage - July 29, 2018
Великобритания 1/2 пенни 1914 на аукционе Heritage - July 29, 2018
Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1914 на аукционе Davissons Ltd. - August 2, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 2 августа 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1914 на аукционе Heritage - July 26, 2012
Великобритания 1/2 пенни 1914 на аукционе Heritage - July 26, 2012
Продавец Heritage
Дата 26 июля 2012
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1914 на аукционе Heritage - October 11, 2009
Великобритания 1/2 пенни 1914 на аукционе Heritage - October 11, 2009
Продавец Heritage
Дата 11 октября 2009
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
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Где продать?

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