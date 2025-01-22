Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1/2 пенни 1911 года (Великобритания, Георг V)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 5,7 гр
- Диаметр 25,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 12,571,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1911
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1911 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 412 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 90 GBP. Торги состоялись 4 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 60 USD
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 6 октября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 6 октября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 17 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 августа 2018
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 2 августа 2017
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 18 декабря 2014
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 12 января 2010
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Где продать?
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