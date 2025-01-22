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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1/2 пенни 1911 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1911 года - цена монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - 1/2 пенни 1911 года - цена монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 5,7 гр
  • Диаметр 25,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 12,571,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1911
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1911 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 412 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 90 GBP. Торги состоялись 4 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Veilinghuis de Ruiter (1)
Великобритания 1/2 пенни 1911 на аукционе Stephen Album - October 31, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 60 USD
Великобритания 1/2 пенни 1911 на аукционе Veilinghuis de Ruiter - October 6, 2023
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 6 октября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Великобритания 1/2 пенни 1911 на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - October 6, 2023
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 6 октября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1911 на аукционе Stephen Album - January 29, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 29 января 2023
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1911 на аукционе Tauler & Fau - September 20, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1911 на аукционе Auctiones - June 19, 2022
Продавец Auctiones
Дата 19 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1911 на аукционе Rio de la Plata - December 17, 2021
Продавец Rio de la Plata
Дата 17 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1911 на аукционе DNW - May 5, 2021
Продавец DNW
Дата 5 мая 2021
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1911 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 14, 2020
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 14 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1911 на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Великобритания 1/2 пенни 1911 на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1911 на аукционе Katz - November 25, 2018
Продавец Katz
Дата 25 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1911 на аукционе Heritage - August 26, 2018
Великобритания 1/2 пенни 1911 на аукционе Heritage - August 26, 2018
Продавец Heritage
Дата 26 августа 2018
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1911 на аукционе Heritage - July 29, 2018
Великобритания 1/2 пенни 1911 на аукционе Heritage - July 29, 2018
Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1911 на аукционе Katz - May 6, 2018
Продавец Katz
Дата 6 мая 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1911 на аукционе Davissons Ltd. - August 2, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 2 августа 2017
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1911 на аукционе Katz - June 25, 2017
Продавец Katz
Дата 25 июня 2017
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1911 на аукционе Heritage Eur - November 19, 2016
Продавец Heritage Eur
Дата 19 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1911 на аукционе Heritage - December 18, 2014
Великобритания 1/2 пенни 1911 на аукционе Heritage - December 18, 2014
Продавец Heritage
Дата 18 декабря 2014
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1911 на аукционе Heritage Eur - May 24, 2014
Продавец Heritage Eur
Дата 24 мая 2014
Сохранность AU
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1911 на аукционе Heritage - January 12, 2010
Великобритания 1/2 пенни 1911 на аукционе Heritage - January 12, 2010
Продавец Heritage
Дата 12 января 2010
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1911 на аукционе Heritage - October 11, 2009
Великобритания 1/2 пенни 1911 на аукционе Heritage - October 11, 2009
Продавец Heritage
Дата 11 октября 2009
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 пенни 1911 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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