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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1911 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 фунтов 1911 BM
Средняя цена 14000 $
Продажи
3 396
Аверс
Реверс
2 фунта 1911 BM
Средняя цена 2800 $
Продажи
1 364
Аверс
Реверс
Соверен 1911 BM
Средняя цена 530 $
Продажи
3 687
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1911 BM
Средняя цена 320 $
Продажи
3 414

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1911
Средняя цена 180 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1911
Средняя цена 50 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
Фартинг 1911
Средняя цена 3 $
Продажи
0 6

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1911
Средняя цена 960 $
Продажи
0 238
Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1911
Средняя цена
Продажи
2 168
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1911
Средняя цена 25 $
Продажи
0 199
Аверс
Реверс
6 пенсов 1911
Средняя цена 60 $
Продажи
0 168
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1911
Средняя цена 120 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
3 пенса 1911
Средняя цена 55 $
Продажи
0 48
Аверс
Реверс
2 пенса 1911
Средняя цена 35 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Пенни 1911
Средняя цена 80 $
Продажи
0 6
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