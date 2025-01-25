Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
2 пенса 1911 года (Великобритания, Георг V)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,94 гр
- Чистого серебра (0,028 oz) 0,8695 гр
- Диаметр 13 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 1,635
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал 2 пенса
- Год 1911
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1911 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 907 проданному на аукционе Auction World за 220000 JPY. Торги состоялись 16 апреля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coin Cabinet
Дата 18 декабря 2024
Сохранность PF63 NGC
Цена
89 $
Цена в валюте аукциона 70 GBP
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 45 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Coin Cabinet
Дата 27 сентября 2020
Сохранность PL64 PCGS
Цена
******
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Где продать?
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