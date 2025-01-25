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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

2 пенса 1911 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - 2 пенса 1911 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - 2 пенса 1911 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,94 гр
  • Чистого серебра (0,028 oz) 0,8695 гр
  • Диаметр 13 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 1,635

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1911
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1911 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 907 проданному на аукционе Auction World за 220000 JPY. Торги состоялись 16 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 2 пенса 1911 на аукционе Coin Cabinet - December 18, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 18 декабря 2024
Сохранность PF63 NGC
Цена
89 $
Цена в валюте аукциона 70 GBP
Великобритания 2 пенса 1911 на аукционе Rio de la Plata - December 15, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 45 USD
Великобритания 2 пенса 1911 на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 2 пенса 1911 на аукционе Coin Cabinet - September 27, 2020
Продавец Coin Cabinet
Дата 27 сентября 2020
Сохранность PL64 PCGS
Цена
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Великобритания 2 пенса 1911 на аукционе Auction World - April 17, 2017
Продавец Auction World
Дата 17 апреля 2017
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Где продать?

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