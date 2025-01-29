Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
4 пенса (1 Грот) 1911 года (Великобритания, Георг V)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,89 гр
- Чистого серебра (0,0562 oz) 1,7483 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 1,768
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал 4 пенса (1 Грот)
- Год 1911
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1911 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 31561 проданному на аукционе Heritage Auctions за 329 USD. Торги состоялись 14 января 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coin Cabinet
Дата 18 декабря 2024
Сохранность PF62 NGC
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 42 GBP
Продавец Coin Cabinet
Дата 27 сентября 2020
Сохранность PF64 PCGS
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 55 GBP
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