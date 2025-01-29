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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

4 пенса (1 Грот) 1911 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1911 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1911 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,89 гр
  • Чистого серебра (0,0562 oz) 1,7483 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 1,768

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1911
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1911 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 31561 проданному на аукционе Heritage Auctions за 329 USD. Торги состоялись 14 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1911 на аукционе Coin Cabinet - December 18, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 18 декабря 2024
Сохранность PF62 NGC
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 42 GBP
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1911 на аукционе Coin Cabinet - September 27, 2020
Продавец Coin Cabinet
Дата 27 сентября 2020
Сохранность PF64 PCGS
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 55 GBP
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1911 на аукционе Heritage - May 29, 2014
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1911 на аукционе Heritage - May 29, 2014
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2014
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1911 на аукционе Heritage - May 29, 2014
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1911 на аукционе Heritage - May 29, 2014
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2014
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1911 на аукционе Heritage - May 29, 2014
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1911 на аукционе Heritage - May 29, 2014
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2014
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1911 на аукционе Heritage - January 16, 2014
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1911 на аукционе Heritage - January 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 4 пенса (1 Грот) 1911 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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