Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Фартинг 1911 года (Великобритания, Георг V)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,8 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,197,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал Фартинг
- Год 1911
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1911 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 503 проданному на аукционе St James’s Auction за 200 GBP. Торги состоялись 30 сентября 2024.
Сохранность
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- Pesek Auctions (1)
- Russiancoin (3)
- TMAJK sro (1)
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 360 RUB
Где продать?
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