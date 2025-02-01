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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Фартинг 1911 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - Фартинг 1911 года - цена монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - Фартинг 1911 года - цена монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,8 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,197,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал Фартинг
  • Год 1911
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1911 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 503 проданному на аукционе St James’s Auction за 200 GBP. Торги состоялись 30 сентября 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Katz (1)
  • Pesek Auctions (1)
  • Russiancoin (3)
  • TMAJK sro (1)
Великобритания Фартинг 1911 на аукционе Russiancoin - October 17, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 17 октября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1911 на аукционе Russiancoin - September 5, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1911 на аукционе Russiancoin - May 30, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 360 RUB
Великобритания Фартинг 1911 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Великобритания Фартинг 1911 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания Фартинг 1911 на аукционе TMAJK sro - September 28, 2023
Великобритания Фартинг 1911 на аукционе TMAJK sro - September 28, 2023
Продавец TMAJK sro
Дата 28 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 1 EUR
Великобритания Фартинг 1911 на аукционе Katz - December 18, 2016
Продавец Katz
Дата 18 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
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