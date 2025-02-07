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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Пенни 1911 года "Тип 1911-1936" (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - Пенни 1911 года "Тип 1911-1936" - цена монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - Пенни 1911 года "Тип 1911-1936" - цена монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 9,4 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 23,079,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал Пенни
  • Год 1911
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1911 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 1465 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 2200 GBP. Торги состоялись 21 сентября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 19 декабря 2024
Сохранность XF
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 36 PLN
Великобритания Пенни 1911 на аукционе Katz - December 16, 2024
Продавец Katz
Дата 16 декабря 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 51 EUR
Великобритания Пенни 1911 на аукционе Coin Cabinet - November 26, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 26 ноября 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1911 на аукционе Coin Cabinet - November 26, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 26 ноября 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1911 на аукционе Katz - October 27, 2024
Продавец Katz
Дата 27 октября 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1911 на аукционе Stephen Album - September 22, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 22 сентября 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1911 на аукционе Stephen Album - September 22, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 22 сентября 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1911 на аукционе Russiancoin - September 19, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 19 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1911 на аукционе Stack's - September 12, 2024
Великобритания Пенни 1911 на аукционе Stack's - September 12, 2024
Продавец Stack's
Дата 12 сентября 2024
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1911 на аукционе Stack's - August 22, 2024
Великобритания Пенни 1911 на аукционе Stack's - August 22, 2024
Продавец Stack's
Дата 22 августа 2024
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1911 на аукционе Stack's - August 22, 2024
Великобритания Пенни 1911 на аукционе Stack's - August 22, 2024
Продавец Stack's
Дата 22 августа 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1911 на аукционе Russiancoin - August 31, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1911 на аукционе Stack's - August 24, 2023
Великобритания Пенни 1911 на аукционе Stack's - August 24, 2023
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2023
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1911 на аукционе Katz - August 16, 2023
Великобритания Пенни 1911 на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1911 на аукционе Russiancoin - June 22, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1911 на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
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Великобритания Пенни 1911 на аукционе Sovereign Rarities - February 15, 2023
Продавец Sovereign Rarities
Дата 15 февраля 2023
Сохранность MS66 RB PCGS
Цена
Великобритания Пенни 1911 на аукционе Katz - February 12, 2023
Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1911 на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1911 на аукционе Macho & Chlapovič - October 19, 2022
Продавец Macho & Chlapovič
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Пенни 1911 на аукционе Katz - September 25, 2022
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Пенни 1911 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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