Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Пенни 1911 года "Тип 1911-1936" (Великобритания, Георг V)
Фотография: The Coin Cabinet
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 9,4 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 23,079,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал Пенни
- Год 1911
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1911 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 1465 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 2200 GBP. Торги состоялись 21 сентября 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Baldwin's of St. James's (2)
- Coin Cabinet (2)
- DNW (1)
- Goldberg (1)
- Heritage (3)
- Katz (8)
- Künker (1)
- Macho & Chlapovič (1)
- Russiancoin (5)
- Sovereign Rarities (1)
- St James’s (1)
- Stack's (7)
- Stephen Album (3)
- WCN (1)
Продавец Coin Cabinet
Дата 26 ноября 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Coin Cabinet
Дата 26 ноября 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Katz
Дата 27 октября 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stephen Album
Дата 22 сентября 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stephen Album
Дата 22 сентября 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 12 сентября 2024
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 22 августа 2024
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 22 августа 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2023
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Macho & Chlapovič
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
12
Где продать?
Для продажи Пенни 1911 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск