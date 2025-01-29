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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Пенни 1911 года "Тип 1911-1920" (Великобритания, Георг V)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,47 гр
  • Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
  • Диаметр 11 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 1,913

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал Пенни
  • Год 1911
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1911 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 5126 проданному на аукционе Cayón Subastas за 13000 EUR. Торги состоялись 23 июня 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Via (2)
Великобритания Пенни 1911 на аукционе Coin Cabinet - December 18, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 18 декабря 2024
Сохранность PF62 NGC
Цена
95 $
Цена в валюте аукциона 75 GBP
Великобритания Пенни 1911 на аукционе CHS Basel Numismatics - October 31, 2023
Продавец CHS Basel Numismatics
Дата 31 октября 2023
Сохранность UNC PL
Цена
Великобритания Пенни 1911 на аукционе Via - May 25, 2023
Продавец Via
Дата 25 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1911 на аукционе Via - September 30, 2022
Продавец Via
Дата 30 сентября 2022
Сохранность PL62 PCGS
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Великобритания Пенни 1911 на аукционе Coin Cabinet - September 27, 2020
Продавец Coin Cabinet
Дата 27 сентября 2020
Сохранность PL65 PCGS
Цена
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Великобритания Пенни 1911 на аукционе Monedalia.es - September 30, 2019
Продавец Monedalia.es
Дата 30 сентября 2019
Сохранность UNC PL
Цена
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