Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Пенни 1911 года "Тип 1911-1920" (Великобритания, Георг V)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,47 гр
- Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
- Диаметр 11 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 1,913
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал Пенни
- Год 1911
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1911 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 5126 проданному на аукционе Cayón Subastas за 13000 EUR. Торги состоялись 23 июня 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coin Cabinet
Дата 18 декабря 2024
Сохранность PF62 NGC
Цена
95 $
Цена в валюте аукциона 75 GBP
Продавец Coin Cabinet
Дата 27 сентября 2020
Сохранность PL65 PCGS
Цена
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