Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1/2 пенни 1936 года (Великобритания, Георг V)
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 5,7 гр
- Диаметр 25,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 23,009,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1936
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1936 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 31769 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2640 USD. Торги состоялись 6 сентября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 20 октября 2024
Сохранность PF65 RB PCGS
Цена
876 $
Цена в валюте аукциона 131000 JPY
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 декабря 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность PF66 RD NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 2 августа 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 23 января 2017
Сохранность PF65 PCGS
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2012
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
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Где продать?
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