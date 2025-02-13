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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1/2 пенни 1936 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1936 года - цена монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - 1/2 пенни 1936 года - цена монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: Petra Klein

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 5,7 гр
  • Диаметр 25,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 23,009,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1936
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1936 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 31769 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2640 USD. Торги состоялись 6 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 пенни 1936 на аукционе Auction World - October 20, 2024
Продавец Auction World
Дата 20 октября 2024
Сохранность PF65 RB PCGS
Цена
876 $
Цена в валюте аукциона 131000 JPY
Великобритания 1/2 пенни 1936 на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность PF65 NGC
Цена
1550 $
Цена в валюте аукциона 1550 USD
Великобритания 1/2 пенни 1936 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Великобритания 1/2 пенни 1936 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1936 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Великобритания 1/2 пенни 1936 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1936 на аукционе Tauler & Fau - December 12, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 декабря 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1936 на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1936 на аукционе Tauler & Fau - October 19, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 19 октября 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1936 на аукционе Heritage - September 11, 2018
Великобритания 1/2 пенни 1936 на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность PF66 RD NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1936 на аукционе Heritage - July 29, 2018
Великобритания 1/2 пенни 1936 на аукционе Heritage - July 29, 2018
Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1936 на аукционе Davissons Ltd. - August 2, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 2 августа 2017
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1936 на аукционе Auction World - January 23, 2017
Продавец Auction World
Дата 23 января 2017
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1936 на аукционе Katz - December 18, 2016
Продавец Katz
Дата 18 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1936 на аукционе Heritage Eur - May 24, 2014
Продавец Heritage Eur
Дата 24 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1936 на аукционе Heritage Eur - November 23, 2013
Продавец Heritage Eur
Дата 23 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1936 на аукционе Baldwin's of St. James's - September 23, 2013
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 23 сентября 2013
Сохранность PF66 RB NGC
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1936 на аукционе Heritage - September 11, 2012
Великобритания 1/2 пенни 1936 на аукционе Heritage - September 11, 2012
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2012
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1936 на аукционе Heritage - January 4, 2010
Великобритания 1/2 пенни 1936 на аукционе Heritage - January 4, 2010
Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1936 на аукционе Heritage - October 11, 2009
Великобритания 1/2 пенни 1936 на аукционе Heritage - October 11, 2009
Продавец Heritage
Дата 11 октября 2009
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/2 пенни 1936 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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