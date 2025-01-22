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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Монеты Великобритании 1936 года

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1936
Средняя цена 30 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1936
Средняя цена 50 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
Фартинг 1936
Средняя цена 20 $
Продажи
0 26

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1936
Средняя цена 420 $
Продажи
0 166
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1936
Средняя цена 70 $
Продажи
0 47
Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1936
Средняя цена 20 $
Продажи
0 50
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1936
Средняя цена 85 $
Продажи
0 42
Аверс
Реверс
6 пенсов 1936
Средняя цена 15 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1936
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пенса 1936
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пенса 1936
Средняя цена 35 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
2 пенса 1936
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Пенни 1936
Средняя цена
Продажи
0 0
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