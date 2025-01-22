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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Фартинг 1936 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - Фартинг 1936 года - цена монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - Фартинг 1936 года - цена монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,8 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 9,734,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал Фартинг
  • Год 1936
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1936 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 3516 проданному на аукционе Auction World за 132000 JPY. Торги состоялись 19 октября 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Фартинг 1936 на аукционе Auction World - October 20, 2024
Продавец Auction World
Дата 20 октября 2024
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
883 $
Цена в валюте аукциона 132000 JPY
Великобритания Фартинг 1936 на аукционе Russiancoin - September 19, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 19 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1936 на аукционе Russiancoin - September 5, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1936 на аукционе Russiancoin - August 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1936 на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 120 RUB
Великобритания Фартинг 1936 на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1936 на аукционе Russiancoin - May 30, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1936 на аукционе Russiancoin - May 30, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1936 на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Фартинг 1936 на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Фартинг 1936 на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Фартинг 1936 на аукционе Numismatica Ferrarese - September 24, 2022
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 24 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Фартинг 1936 на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Фартинг 1936 на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Фартинг 1936 на аукционе Tauler & Fau - March 1, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 марта 2022
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
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Великобритания Фартинг 1936 на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Фартинг 1936 на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Фартинг 1936 на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Фартинг 1936 на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Фартинг 1936 на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Фартинг 1936 на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

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