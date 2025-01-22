Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Фартинг 1936 года (Великобритания, Георг V)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,8 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 9,734,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал Фартинг
- Год 1936
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1936 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 3516 проданному на аукционе Auction World за 132000 JPY. Торги состоялись 19 октября 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 20 октября 2024
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
883 $
Цена в валюте аукциона 132000 JPY
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 120 RUB
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 24 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 марта 2022
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
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