Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
3 пенса 1936 года "Тип 1927-1936" (Великобритания, Георг V)
Фотография: Pesek Auctions
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 1,41 гр
- Чистого серебра (0,0227 oz) 0,705 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,239,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал 3 пенса
- Год 1936
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1936 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 3196 проданному на аукционе The New York Sale за 1300 USD. Торги состоялись 14 января 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Luciani
Дата 11 марта 2023
Сохранность VF
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 1 EUR
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец New York Sale
Дата 14 января 2021
Сохранность PF66 PCGS
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 31 октября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 февраля 2019
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
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Где продать?
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