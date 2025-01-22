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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

3 пенса 1936 года "Тип 1927-1936" (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - 3 пенса 1936 года "Тип 1927-1936" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - 3 пенса 1936 года "Тип 1927-1936" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: Pesek Auctions

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0227 oz) 0,705 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,239,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1936
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1936 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 3196 проданному на аукционе The New York Sale за 1300 USD. Торги состоялись 14 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 3 пенса 1936 на аукционе Russiancoin - September 5, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 3 пенса 1936 на аукционе CoinsNB - June 1, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 1 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 13 EUR
Великобритания 3 пенса 1936 на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Великобритания 3 пенса 1936 на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 8 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1936 на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1936 на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1936 на аукционе Numismatica Luciani - March 11, 2023
Продавец Numismatica Luciani
Дата 11 марта 2023
Сохранность VF
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 1 EUR
Великобритания 3 пенса 1936 на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Великобритания 3 пенса 1936 на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1936 на аукционе Spink - October 18, 2022
Продавец Spink
Дата 18 октября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1936 на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1936 на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1936 на аукционе BAC - January 26, 2022
Продавец BAC
Дата 26 января 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Великобритания 3 пенса 1936 на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1936 на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1936 на аукционе New York Sale - January 14, 2021
Продавец New York Sale
Дата 14 января 2021
Сохранность PF66 PCGS
Цена
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Великобритания 3 пенса 1936 на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1936 на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1936 на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1936 на аукционе Russiancoin - October 31, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 31 октября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания 3 пенса 1936 на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1936 на аукционе Heritage - February 7, 2019
Великобритания 3 пенса 1936 на аукционе Heritage - February 7, 2019
Продавец Heritage
Дата 7 февраля 2019
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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Великобритания 3 пенса 1936 на аукционе Katz - April 23, 2017
Продавец Katz
Дата 23 апреля 2017
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 пенса 1936 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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