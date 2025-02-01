Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Пенни 1936 года "Тип 1911-1936" (Великобритания, Георг V)
Фотография: Nomisma Spa
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 9,4 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 154,296,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал Пенни
- Год 1936
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1936 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 21998 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2990 USD. Торги состоялись 3 января 2010.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 27 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 15 августа 2023
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 августа 2023
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 11 апреля 2023
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 20 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 27 марта 2022
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 14 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи Пенни 1936 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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