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Пенни 1936 года "Тип 1911-1936" (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - Пенни 1936 года "Тип 1911-1936" - цена монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - Пенни 1936 года "Тип 1911-1936" - цена монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: Nomisma Spa

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 9,4 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 154,296,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал Пенни
  • Год 1936
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1936 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 21998 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2990 USD. Торги состоялись 3 января 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (2)
  • VAuctions (1)
Великобритания Пенни 1936 на аукционе Pesek Auctions - November 7, 2024
Великобритания Пенни 1936 на аукционе Pesek Auctions - November 7, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 7 ноября 2024
Сохранность UNC
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 2 EUR
Великобритания Пенни 1936 на аукционе Pesek Auctions - November 7, 2024
Великобритания Пенни 1936 на аукционе Pesek Auctions - November 7, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 7 ноября 2024
Сохранность UNC
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 2 EUR
Великобритания Пенни 1936 на аукционе Stack's - February 29, 2024
Великобритания Пенни 1936 на аукционе Stack's - February 29, 2024
Продавец Stack's
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1936 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Великобритания Пенни 1936 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Пенни 1936 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Великобритания Пенни 1936 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания Пенни 1936 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Великобритания Пенни 1936 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Пенни 1936 на аукционе Frühwald - February 18, 2024
Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Пенни 1936 на аукционе Nomisma - January 28, 2024
Продавец Nomisma
Дата 28 января 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания Пенни 1936 на аукционе Stephen Album - October 31, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
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Великобритания Пенни 1936 на аукционе Pesek Auctions - September 27, 2023
Великобритания Пенни 1936 на аукционе Pesek Auctions - September 27, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 27 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Пенни 1936 на аукционе Stephen Album - August 15, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 15 августа 2023
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
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Великобритания Пенни 1936 на аукционе Heritage - August 3, 2023
Продавец Heritage
Дата 3 августа 2023
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
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Великобритания Пенни 1936 на аукционе Russiancoin - June 22, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания Пенни 1936 на аукционе Stephen Album - April 11, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 11 апреля 2023
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
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Великобритания Пенни 1936 на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1936 на аукционе Katz - September 25, 2022
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1936 на аукционе Tauler & Fau - September 20, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Пенни 1936 на аукционе Pegasus Auctions - March 27, 2022
Продавец Pegasus Auctions
Дата 27 марта 2022
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
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Великобритания Пенни 1936 на аукционе Tauler & Fau - September 14, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 14 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Пенни 1936 на аукционе Russiancoin - January 14, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 14 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1936 на аукционе Russiancoin - August 8, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Пенни 1936 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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